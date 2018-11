Afhaalversie van The Avocado Show is om te huilen

Waar bestellen we?

Het succes van The Avocado Show is u vast niet ontgaan: een monorestaurant waar de populaire groene vrucht kunstig tot een roos of treintje wordt gevouwen. Er is sinds kort ook een afhaalversie die ook bezorgt: The Avocado Show Boutique in Oud-Zuid.



En wat gaat er in het mandje?

Uit het lunchmenu met oogstrelende foto's kies ik een broodje (The Better BLT, €8), een salade (The Julio ­Caesar Salad, €14,50), tortillachips met guacamole (€6) en een smoothie (The Smooth Operator, €5,75). Er zijn ook avondgerechten, zoals knalroze pizza's. De prijzen liggen hoog, dus ik verwacht wat bijzonders. Zo'n avocado­plakjestrein van de foto's bijvoorbeeld.



Bestellen maar!

Na een dik kwartier parkeert de scooter al op mijn stoep. Nu houd ik van snelle bezorging, maar hoe kun je in hemelsnaam al die mooi opgemaakte gerechten zo snel klaar hebben? De verpakking is chic: een gepersonaliseerde tas en luxueuze zwarte bakjes. Ik mis wel servetten en een rietje voor de smoothie, zeker voor dit geld lijken me die op z'n plaats.



Leuk, die bakjes, maar hoe smáákt het?

Allereerst de BLT. Ik heb voor wit brood gekozen, maar krijg bruin. Maar dat is niet het ergste: het brood is zo oud en droog dat je bij elke hap zou willen dat je mond meer speeksel aanmaakt.