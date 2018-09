ADE vanuit een bioscoopstoel: Lab111 draait muziekfilms

Festivalprogramma bijna compleet

Het Amsterdam Dance Event (ADE) heeft een tweede selectie artiesten aan zijn affiche toegevoegd. Zo staat onder meer de Nederlandse rapformatie Broederliefde op het grootste clubfestival ter wereld. De Rotterdammers spelen op vrijdag 19 oktober in de RAI tijdens het feest TikTak. Amelie Lens draait in de Marktkantine, CIFIKA treedt op donderdag op in Melkweg , Kiasmos in de WesterUnie en Singel Studio's. Oliver Heldens heeft een eigen avond in de Q-Factory en Ricardo Villalobos draait in Warehouse Elementenstraat.



De organisatie laat donderdag weten dat hiermee het festivalprogramma bijna compleet is. Van 17 tot en met 21 oktober staan er meer dan 2500 artiesten in een recordaantal van bijna tweehonderd locaties. Vorig jaar waren er dat er rond de 160. Ook is er dit jaar aandacht voor 30 Jaar Dutch Dance, aangezien het dertig jaar geleden is dat de nieuwe muziekstroming in Nederland opkwam.



Colin Benders (voorheen bekend als Kyteman) en het Metropole Orkest openen de 23e editie van het ADE, dat dit jaar 400.000 bezoekers uit binnen- en buitenland hoopt te trekken.