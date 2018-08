ADE Hangover op zondag terug naar NDSM

Audio Obscura met twee ADE events in CS

Na dj duo Adriatique, is het tijdens Amsterdam Dance Event de beurt aan Joris Voorn en de Belgische Charlotte de Witte een feestje te bouwen in Amsterdam Centraal Station.



Donderdag 18 oktober is de eer aan Voorn met zijn Spectrum concept. Vrijdag 19 oktober is De Witte aan de beurt met haar KNTXT concept. Beide dj’s draaien de hele nacht in Lil’ Club in de Amstelpassage.



Eerder organiseerden promoter Audio Obscura ook al feesten in het Rijksmuseum en het Concertgebouw.