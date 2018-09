ADE-feesten in 'apocalyptische' Bijlmerbajes

Toen Donders een paar maanden geleden met compagnon Jeroen Fontein in de Bijlmerbajes ging kijken, was hij meteen verkocht. "Het is verlaten, alles is aangetast en de fitnessapparaten staan nog op de binnenplaats, overwoekerd met gras. Het heeft iets apocalyptisch. Alsof het een decor is van een zombiefilm."



Donders en Fontein begonnen in 2013 met Audio Obscura met het idee om dancefeesten te organiseren op bijzondere plekken. Donders: "Traditionele concertgebouwen zijn ooit gebouwd met het doel om progressieve artiesten en componisten een podium te bieden. Over de jaren heen is het genre blijven hangen bij klassieke muziek, maar nu dj's worden gezien als de hedendaagse componisten, wilden we daar iets mee."



Geluksvogels

Het eerste feest was in het Muziekgebouw aan 't IJ, later volgden onder meer het Concertgebouw, de bovenste verdieping van de A'DAM Toren en een tunnel onder het Centraal Station.



Twee jaar geleden verraste Audio Obscura met een gratis feest met de Amerikaanse dj Maceo Plex in de tunnel onder het Rijksmuseum. Een jaar later haalden ze de iconische Britse danceact Underworld naar dezelfde plek. Het werd een hype: tienduizenden mensen meldden zich aan voor de gratis kaarten. Wie erbij kon zijn, was een geluksvogel.



Een derde editie van het gratis feest onder het Rijksmuseum komt er dus niet. "Mensen verwachten het waarschijnlijk wel, maar het moet niet te gewoon worden. Het moet juist een verrassing zijn wat er komt."



Extra nooduitgangen

De Bijlmerbajes kwam onverwachts op hun pad. Natuurlijk hadden ze er al weleens over gefantaseerd hoe het zou zijn om daar een feest te geven, maar dat ze benaderd zouden worden door de vastgoedontwikkelaar die de voormalige bajes heeft gekocht, kwam als een verrassing.



Toch zitten er veel haken en ogen aan. De feesten worden gegeven in een smalle, lage gang van 250 meter lang. Nooduitgangen zijn er wel, maar die zijn niet berekend op honderden feestgangers die in geval van nood tegelijkertijd moeten vluchten. Daarom worden nu extra nooduitgangen gebouwd.



"Het is iets waar je je normaal niet mee bezighoudt als feestorganisator. Anderen zouden een locatie afschrijven als er geen nooduitgangen zijn," zegt Donders.



Voor de muzikale invulling van de feesten gaat Audio Obscura de ­samenwerking aan met grote technonamen: Seth Troxler op donderdag, Speedy J en Rødhåd op vrijdag en ­Nina Kraviz op zaterdag. De kaart­verkoop begint aanstaande woensdag.



Van woensdag 17 tot en met zondag 21 oktober staat Amsterdam in het teken van het Amsterdam Dance Event. Er draaien talloze artiesten op honderden feesten. Hier lees je alles over deze 23e editie.