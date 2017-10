Ook dertigers dansen bij ADE

Dansen in de Sint Olofskapel

Moombahteam lanceert zich op ADE op internationaal niveau. In het buitenland heeft de groep al op verschillende feestjes muziek gemaakt, voor Amsterdam is het vanavond kersvers. Vooral bijzonder is de locatie aan de Zeedijk. Het is dansen tussen de marmeren pilaren en onder de kruisplafonds. De kapel behoort tot het NH-Hotel, dus alleen als je de receptie lief aankijkt kun je er normaal gesproken een kijkje nemen. Maar de kapel wordt wel vaker afgehuurd. “Voor bruiloften, begrafenissen, congressen en ADE”, aldus de receptioniste.



Volgens Erik Groen, producer en dj, is Moombahteam niet in één genrehoek te stoppen. Het betreft een beetje van (bijna) alles: Moombahton, Dancehall, Reggaeton, Eclectisch en House. “Maar echt reggae is het niet, want het is meer uptempo. Het is vooral dansbaar”, aldus Thijn van Gorp, artiest manager van Moombahteam.



Groen verdiept zich al jaren in onderzoek naar de impact van muziek op de mens. Welke deuntjes blijven bij mensen het best hangen? Wat maakt een plaat tijdloos? Om de aandacht van het publiek voor honderd procent te winnen, calculeert Groen zelfs de plaspauzes in.



Zo kent Carolien Bar (27) hem ook: "Hij geeft het publiek verschillende genres, wanneer zij het willen". Ze was duidelijk al bekend met Moombahteams stijl: "Ik noem het schudden-billen-muziek, maar dan met wat house erbij." De avond begon wat rustig, maar het feestje duurt tot 5 uur. Groen zal zijn set om 01.00 starten. Kaartjes zijn nog voor €10 aan de deur te kopen. (NL)