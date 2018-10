ADE dag 5: Uitkateren op de laatste dag

Into the Woods is een betonnen bos

Into the Woods op NDSM-werf is niet echt in het bos. Het immens populaire festival vind je jaarlijks tussen de bomen in Amersfoort, maar vandaag is het een betonnen jungle aan het IJ. Wel net zo uitgebreid en vrolijk aangekleed als op de thuisbasis.



Immense bewegende kunstwerken en betoverende lichtinstallaties sieren het normaalgesproken kale gebied. Ook kunnen bezoekers opwarmen in een hottub of hun geluk beproeven bij de schiettent of boksbal.



Op het muzikale programma ook nog eens bijzondere verschijningen. Zo sluit Meute vanavond één van de podia op de tweede en laatste dag van het festival af. Techno en house, maar dan zonder een enkel elektronisch geluid. Het is twaalfkoppige fanfareband die grote dancehits naspeelt, wat zorgt voor een vrolijk feestje.