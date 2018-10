ADE dag 5: Dansen tot je niet meer kunt

Uitverkochte hardstyle in Ziggo Dome

Het grootste hardstyle evenement van ADE is van start gegaan in de een uitverkocht Ziggo Dome. De hoofdact, de twee hardstyle-artiesten Willem Rebergen (Headhunterz) en Joram Metekohy (Wildstylez) die samen onder de naam Project One optreden, krijgt haast heel de zaal in beweging. Met een indrukwekkende lichtshow is het duo verwelkomd. En Project One draait vanavond niet alleen eigen nummers: het duo zal later in de nacht met drie andere artiesten van de lineup optreden.