ADE dag 4: Into The Woods is een betonnen sprookjesbos

Veel jong publiek voor Garrix in RAI

Vorig jaar draaide Martin Garrix op ADE tijdens twee uitverkochte shows. Dit jaar eveneens, alleen is er nu ook aan zijn jongere fans gedacht.



Zijn optreden vrijdag in een uitverkochte RAI was slechts voor achttienplussers. Vandaag staat de 22-jarige dj eveneens in een uitverkochte RAI, maar nu is iedereen welkom.



Yuna Telemans (14) is uit België naar Amsterdam gekomen om Martin Garrix te zien. “Ik ben al heel lang fan. Ik kan goed dansen op zijn muziek en met mijn Nederlandse vriendinnen hebben we het vaak over hem. Of ik binnen ook ga dansen? Ja, daar heb ik heel veel zin in.”



Kian van den Noort (8) telt al sinds vorig jaar juni af naar deze dag. Van zijn moeder kreeg hij samen met vier vrienden de tickets cadeau. “Ik hou van hardhouse”, zegt Van der Noort die het allemaal wel een beetje spannend vindt. “En in de auto luister ik vaak naar zijn liedjes.” Nu kan Van den Noort dan eindelijk zijn idool in het echt zien én alvast de kunst afkijken. “Ik wil later ook dj worden.”



“Hij maakt goeie muziek”, zegt Koen Schreurs (13). “Dit is de tweede keer dat ik naar een optreden van Martin Garrix ga en hij mag van mij nog vaker optredens geven voor kinderen onder de 18. “Ik wil later ook dj worden.” Thuis oefent Schreurs met een eigen dj-set. “Dan zet ik liedjes van Martin Garrix op en ga ik mixen”.



Zijn moeder, Marjolein Schreurs (41) kan de muziek van Garrix ook waarderen. “Mooi dat we dit dan samen kunnen doen, zo een moeder-en-zoon-uitje.”



Of Noah Hogeboom (16) Youri Caos (16) er zin in hebben? “Zeker”, zeggen ze in koor. “Maar we komen niet alleen voor Martin hoor. Julian Jordan vinden we ook heel vet.” De vrienden verheugen zich het meest op de opkomst van Garrix. “De intro, dat hij dan op het podium verschijnt, dat is wel hét moment.”