ADE dag 4: Bezoekers naar EHBO bij Martin Garrix

House, hiphop, trap, r&b én poffertjes

House, hiphop, trap, r&b, op TIKTAK in de RAI Amsterdam zijn tal van muziekstijlen vertegenwoordigd, maar niet door vrouwen. Die ontbreken in de lineup.



Voor Birgit van der Laan (18) had dat makkelijk anders gekund. “Er zijn veel vrouwen die ook op het podium hadden kunnen staan, Latifha bijvoorbeeld. Al moet ik ook zeggen: het wordt zonder vrouwelijke artiesten ook een goede avond.”



Saskia Koolen (19) komt voor Yellow Claw en The Partysquad. “Maar die treden pas aan het einde op, rond half zes ‘s ochtends. Komt me goed uit, we hebben geen hotel geboekt en moeten nog terug naar Rotterdam. Nu wachten we op een optreden in plaats van op de trein.”



“Die verschillende muziekstijlen op één plek, daar houd ik van,” zegt Steven Niessen (21). “Het is echt een muziekspektakel. De afwisseling, het ritme, daarvoor ben ik gekomen.”



Eddy Badal (29) is minder enthousiast. “Ik blijf ook niet zo lang. Dit is het verkeerde feest voor mij, het publiek is jong, te jong. Badal, die er met vier vrienden is, was op zoek naar ‘iets leuks’ en stuitte op TIKTAK. “Broederliefde leek me leuk, maar die zijn al geweest. Morgen gaan we naar David Guetta in de Arena, hopelijk wordt dat wél wat.”



Aan de bezoekers die zich liever niet in de hoofdzaal begeven is ook gedacht. In de bijna evengrote tent is een miniatuur dj-booth en kunnen bezoekers bijkomen onder het genot van poffertjes, patat óf versgeperste sappen mét muziek.



Vier vriendinnen uit Rusland hadden de nacht anders verwacht. “We dachten dat er in elke zaal een andere muziekstijl zou worden gedraaid, dit is verwarrend. Nu moeten we wachten tot Sevn Alias klaar is voor we kunnen dansen. Op deze muziek kan dat niet. Al is het fijn dat er poffertjes zijn. We hebben nog niet gegeten.”