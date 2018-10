ADE dag 3: Pubquiz met DJ Jean en DJ Dano

25 jaar Enter the Wu-Tang

"Het was alsof mijn hoofd ontplofte." Zo omschrijft de Britse hiphopjournalist en muzieklabelbaas Will Ashon de eerste keer dat hij Enter the Wu-Tang: 36 chambers, het debuutalbum van de rapgroep Wu-Tang Clan hoorde.



Dat iconische hiphopalbum is in november 25 jaar oud. Reden voor Ashon om er een boek, 36 Chambers getiteld, over te schrijven. “Het is een album dat buiten de nineties hiphop staat. Het had niet moeten werken - het was een heel hard en rauw, bijna ontoegankelijk album; weinig refreinen geen zang,” vertelt Ashon in de Melkweg waar vandaag alles draait om hiphop en urban bij ADE beats.



“De sleutel was dat het compromisloos was. Ze maakten wat ze zelf vonden dat ze moesten maken.” De raps zijn van van hoog niveau, aldus Ashon. “Er is geen groep geweest die zo hard gerapt heeft op een album. Je hebt 9 mc’s in 45 minuten. Ze moesten wel. Als het niet goed genoeg was, knipte RZA, die de beats produceerde, hun rap er gewoon uit. Masta Killa heeft zelfs maar een keer een paar regels. En die kreeg hij alleen omdat Killah Priest lag te slapen op de bank.”



"Ook hun stijl van rappen was ongekend. Rapper Method Man gebruikt zijn mond als een sampler. Hij pakt vaak bestaande teksten en past ze aan. In het nummer Method Man samplet hij van alles, onder meer een stukje van Come Together van de Beatles maar dan aangepast. En als je dat hoort, blijft de rap meteen in je kop zitten. Als een vage herinnering. Heel knap.”