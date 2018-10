ADE 2018 dag twee: Japanners en Amsterdammers bouwen feestje

Echte liedjes, met techno en disco

In de afgeladen oude zaal van de Melkweg treedt Agar Agar op, een Frans duo dat naar eigen zeggen popmuziek maakt die met één been op de dansvloer staat. Wij zeggen: echte liedjes, maar voorzien van gelijke delen techno en disco.



De jaren tachtig doen zich ook gelden: Armand en Clara (die een heel sensuele, heel diepe stem heeft) doen denken aan zo'n synthesizerduo waarvan je er in die tijd zeker in Engeland veel had.



Agar Agar, dat zich vernoemde naar een bindmiddel uit de Indonesische keuken, staat in de Melkweg in het kader van ADE Live, het deel van het ADE-programma dat zich richt op live-muziek. (Peter van Brummelen)