ADE 2018 dag twee: Hardwell zwaait groots af

Orbital klinkt nog steeds futuristisch

In Paradiso is Orbital, een van de grote dance-acts van de jaren negentig, begonnen aan het eerste van twee optredens daar.



Het Britse duo, bestaande uit de broers Phil en Paul Hartnol, heeft een grote reputatie als live-act. Net als in de jaren negentig staan de Hartnols op het podium nog altijd achter hun apparatuur met op hun neus brilletjes waarin mini-schijnwerpers zijn verwerkt. Het doet de broers er uit zien als wezens uit een science fictionfilm.



Gitaarloze rock

Futuristisch klinkt na al die jaren ook nog altijd hun muziek, waarin techno wordt aangevuld met ambient en house. Rock is ook een wezenlijk onderdeel van de Orbital-sound, hoewel daar geen gitaar aan te pas komt.



Muziek maken met je broer is vragen om problemen. Die wet uit de rockmuziek geldt ook in de dance: in 2012 gingen de gebroeders Hartnol na een flinke ruzie ieder hun eigen weg. Maar sinds hun reünie in 2017 hanteren ze het motto ‘Wahtever happens, Orbital does not stop’.



Ruimte om te dansen

Anders dan het Orbitalconcert van morgenavond is dat van vanavond, dat later werd toegevoegd, niet uitverkocht. 1200 kaartjes zijn er verkocht, terwijl Paradiso 1500 bezoekers kan hebben. Volop ruinte om te dansen dus vanavond. Ook wel eens lekker.