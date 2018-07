Aan drama geen gebrek in de nieuwste bioscoopfilms

Sicario: Day of the Soldado

De vurige dynamiek die Sicario zo memorabel maakte, is een op een gekopieerd naar de openingsfase van dit vervolg, waarin zelfmoordterroristen zich collectief opblazen in een supermarkt. Day of the Soldado is een solide en opnieuw schitterend geschoten thriller, maar hij is minder uniek dan het intense, nachtmerrie-achtige origineel.



