9x werk maken van je goede voornemens in Amsterdam

1. Sporten

In de hele stad



Dat je als vrouw niet tussen de ­gespierde Harry's in de sportschool durft te staan, is niet langer een excuus. Een aantal sportscholen in de stad is exclusief voor vrouwen. Zo is er ­Femmegym in West, Only4ladies in Oost en een 'ladieszone' in Fitness365 in Zuidoost. Hier kun je rustig fitnessen, een yogales volgen bij kaarslicht of juist squatten en boksen.



Een basislidmaatschap kost €27 tot €50 per maand.