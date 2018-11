8x hier koop je originele Sinterklaascadeaus

VAN ALLES WAT



Kauf Dich Glücklich

Met zo'n naam kan het bijna niet misgaan. De van oorsprg Berlijnse winkel verkoopt op de Raadhuisstraat kleding, schoenen en accessoires van het eigen merk. In plaats van een I Amsterdam-muts koop je hier een From Berlin With Love-tasje. Of iets uit de collectie sieraden of handgemaakt servies.

Raadhuisstraat 40



Mañana Mañana

Vier jonge ondernemers creëerden samen een werkplek waar ze ook hun eigen producten verkopen. Huidverzorgingsproducten van Sara Rosalie, sieraden van The Two Collectors en Nina Nijland (28) verkoopt er haar zelfgemaakte geurkaarsen en eigenlijk alles wat ze mooi vindt, of dit nu kussens uit Marokko of zelfgetekende ansichtkaarten zijn.

Utrechtsedwarsstraat 67hs