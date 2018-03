8x Hier eet je açaíbowls in Amsterdam

Juicelab

Bij Juicelab stil je zowel je kunstzinnige als fysieke trek, ze delen namelijk een ruimte met galerie Cloud. Ze hebben drie keuzes: classic, nut of green. De classic is het populairst. Zelf vindt mede-eigenaar David Leijnse de 'nut' het lekkerste: met banaan, amandelpasta, goji bessen, kokosrasp, honing en - uiteraard - açaí. "Die is biologisch en van goede kwaliteit, daardoor is hij wat dikker. Verder is het belangrijk dat açaí nog wel koud is, maar niet té koud want dan proef je niets meer."

Van Baerlestraat 45 hs

Prinsengracht 276