8 weekendtips: zeg je werk maandag maar af

1. Filmpje aan het IJ

Dit weekend tovert filmfestival Pluk De Nacht braakliggend terrein Het Stenen Hoofd om tot openluchtbioscoop. Hier kun je in een zomers ligstoeltje kijken naar onder andere de film The Heart, die alle clichés over seksualiteit onderuit haalt.

Voor kinderen is er ook een program: op zondag wordt de hele tijd Pippi Langkous vertoond. Kinders kunnen ook gratis kinderyogales volgen en dansen in de Pluk minidisco. Tip: reserveer online je stoel.

Woensdag 15 augustus t/m 25 augustus

Stenen Hoofd, Westerdoksdijk



2. Lekker paraderen

Vrijdag is het weer tijd voor rondreizend theaterfestival de Parade. Weet je niet waar je naartoe moet? . Geen zin in toneel? Kies dan voor eindeloos rondjes draaien in de zweefmolen of cocktails drinken tot je wankelt. Een combinatie van die laatste twee is niet aanbevolen.

Vrijdag 17 augustus t/m 2 september

Martin Luther Kingpark