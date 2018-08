7 hoogtepunten van het Grachtenfestival

3. Week lang cellotalent Ella

Celliste Ella van Poucke won vorig jaar de Grachtenfestival Prijs en is nu artist in residence. Ze geeft zes concerten. Met haar broer Nicolas (piano) en violist Niek Baar speelt ze Mendelssohn en Beethoven (zondag 12 augustus in de Hermitage).

Met het Schumann Quartett speelt ze het wonderschone Strijkkwintet van Schubert (dinsdag 14 augustus in Krasnapolsky).

Met Percussion Friends speelt ze Elegy: Snow in June van Tan Dun (donderdag 16 augustus, Compagnietheater).

Tijdens het slotconcert is ze bij het JeugdOrkest Nederland de solist in de Rococovariaties ( zondag 19 augustus in het Compagnietheater).