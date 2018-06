6x doen deze week

Kijkje in de keuken

Van woensdag tot en met zondag stellen verschillende restaurants in Amsterdam hun keuken beschikbaar voor chefs die gevlucht zijn uit hun land. Zo ook voor de Syrische Kamal Naji. Hij was advocaat in Damascus, maar achter het fornuis staan brengt hem veel plezier. Kamal hoopt ooit een eigen restaurant te openen. Tot die tijd is zijn smakelijke keuken deze week te proeven in restaurant Flora.

Refugee Food Festival, van 20 t/m 24 juni (lunch en diner)

Verschillende locaties



Van wie is de stad?

In wat voor stad willen wij leven? Nu en in de toekomst? Die vraag staat centraal tijdens het festival WeMakeThe.City, dat deze week voor het eerst plaatsvindt in Amsterdam. Vijf dagen lang werken onder andere ambtenaren, wetenschappers, ondernemers en kunstenaars samen om de stad beter te maken.

20 t/m 24 juni

Verschillende locaties