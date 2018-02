6 x opwarmen bij de open haard in een Amsterdams café

The Lobby

The Lobby wil er zijn voor Amsterdammers en iedereen die de stad een warm hart toedraagt. Kan je hart wel wat opgewarmd worden? Zak in een van de fauteuils rond de open haard die dit restaurant zowel in de vestiging in de Nes als in de Fizeaustraat rijk is.

Nes 49

Fizeaustraat 2