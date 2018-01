6 Amsterdamse stamppotcafés om in op te warmen

Café Jaap

Wie stamppot met winter associeert, zit bij Café Jaap bij de Jaap Edenbaan natuurlijk snor. Want wat is na een barre schaatstocht een betere beloning dan een dampend bord stamppot? Vast op de kaart: boerenkool met worst en spek (€12), met daarnaast wisseldende winterkost. Voor de elfstedenschaatster met grote trek is er als voorafje of tussendoorsnack ook erwtensoep met roggebrood en katenspek.

Radioweg 64



La Falote

In dit sympathieke eethuisje in Zuid eet je net als bij oma thuis. Denk draadjesvlees, cappucijners met spek, kalfslever of erwtensoep. En er is áltijd een stamppot van de week, geserveerd met een gehaktbal of rookworst (€15,75). Wie blijft plakken heeft soms geluk: dan pakt chef Peter zijn accordeon erbij voor wat extra gezelligheid.

Roelof Hartstraat 26



De Blauwe Hollander

Andijvie, hutspot, zuurkool én boerenkool: voor de liefhebber van de gestampte pot is er in De Blauwe Hollander dagelijks iets te kiezen (€14,50). De ene stamppot komt met spekjes en een gehaktbal, de andere met worst of een sukadelapje, maar áltijd met jus. Vegetariërs eten hier stamppot met kaaskroketjes en botersaus.

Leidsekruisstraat 28