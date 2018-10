5x Lekker eten buiten de Ring

Jade Restaurant New Century Hotel (7+)

Onder in het Chinese New Century Hotel in Osdorp huist het nogal ongezellige Jade. Maar het Kantonese eten is zo slecht nog niet, concludeerde voormalige Proefwerk-recensent Hiske Versprille destijds. 'De kai choy is hier erg lekker en de tofoe met spek is ook oké. Niks waar we ondersteboven van waren, maar het meeste zat prima in elkaar.'

Fogostraat 10

ma-zo 12.00 - 22.00 uur

020 6198669