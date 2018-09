5x hier eet je bijzondere vegetarische burgers

De nepvleesburger

De falafelburger (€9,50) is hier helemaal niet verkeerd, maar daar kwamen we niet voor. In de burgerrestaurants van Robert Kranenborg kun je namelijk alle normale vleesburgers bestellen met de veganistische Beyond Meatburgers en onze volle monden vallen ervan open. Het nepvlees (gemaakt van erwten, bamboe, kokosolie, bieten en aardappels) is ontzettend sappig en smaakvol; menig vleeseter kun je hiermee bedonderen.



De Classic Beef Thriller (€10,50) is sowieso lekker: knapperig wit brood, tomaat, sla, Goudakaas, rode ui en heerlijke, lichtzure saus naar geheim recept. Wel een dingetje: we bestellen de burger expliciet zonder bacon, maar hij ligt er toch op. Het vriendelijke 'ik maak zó een nieuwe,' is natuurlijk niet echt de bedoeling, als we minder vlees op ons geweten willen hebben.



Thrill Grill

Gerard Doustraat 98 en Constantijn Huygensstraat 35-37