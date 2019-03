5x de lekkerste wentelteefjes in Amsterdam

De zoetekauw

Voor €12,20 kun je in de lunchroom van de Bakkerswinkel in de Warmoesstraat een ontbijt met wentelteefjes eten. Die worden geserveerd met boter, ahornsiroop en honing. Voor wie daarna nog niet voorzien is in zijn suikerbehoefte, staan er ook nog Engelse scones (€1,65) en verschillende taarten vanaf €3,45 op het menu.

De Bakkerswinkel, Warmoesstraat 69



Het hoogste goed: suikerbrood

In The Lobby, het restaurant van Hotel V in de Nes, kun je wentelteefjes gemaakt van Fries suikerbrood eten voor €7,75. Die expliciete vermelding van de provincie waar het brood uit komt klinkt misschien niet relevant, maar in de wereld van wentelteefjes is Fries suikerbrood ongeveer zo'n hoog goed als truffel in de wereld van pasta. Met het brood zit het dus goed, en ook aan de vleeseter is gedacht. Bij The Lobby kun je voor 75 cent een portie bacon bij je wentelteefjes krijgen.

The Lobby, Nes 49



Laaiend Tripadvisor

Bij Stek, in het nog wat ongezellige deel van de ­Wibautstraat, staat één 'wentelteef' op het menu en die komt met dadel- en vijgencompote (€9,50). Dat klinkt misschien wat sec, maar op Tripadvisor is men laaiend over dit ene wentelteefje. En gelukkig is er nog genoeg ander brunchaanbod bij Stek. Zo hebben ze er ook eggs benedict met spinazie (€10) of een Engels ontbijt (€12,50), maar dan in Amsterdamse stijl met Brandt & Levie-worstje.

Stek, Wibautstraat 95