5x de lekkerste hummus in Amsterdam

Negen soorten tegelijk

Als je niet weet welke hummus je nu echt lekker vindt, dan kun je bij Hummus House vlak bij de Nieuwmarkt negen soorten tegelijk bestellen. Bij dit proeverijtje ­zitten varianten zoals de traditionele hummus en artisjok-pesto. Of je gaat voor een van de drie pittige soorten, zoals Fiery Chili of Jalapeño Cilantro. Natuurlijk kun je ook direct kiezen voor je favoriet en een grotere portie bestellen. En als de maag hierna nog niet gevuld is, staat de menukaart vol lekkers uit de Turkse keuken.

Hummus House, Sint Antoniesbreestraat 25C



Geen supermarkthummus

Wie weleens hummus uit de supermarkt haalt, doet dat niet meer na een bezoek aan Sir Hummus. Behalve kikkererwten zijn invloeden uit Jeruzalem de belangrijkste ingrediënten van de vijf soorten hummus die hier geserveerd worden. Je krijgt er luchtig pitabrood, een salade en augurken bij. En je kunt zelf bepalen hoeveel toppings je toevoegt. Kies bijvoorbeeld voor vegetarische opties als pijnboompitten of favabonen, of toch gemarineerd rundvlees.

Sir Hummus, Van der Helstplein 2



Keuze is reuze

Als je van ruime keuze houdt, dan navigeer je naar de Ten ­Katemarkt. Hier staan meer dan vijftien soorten hummus voor je klaar bij Deli Fresh Delicatessen. Vooral hummus met gegrilde groente, mango, gegrilde uien, pittige hummus en hummus met avocado en fetakaas gaan hard. Ze worden in de winkel gemaakt en op de markt verkocht. Door een speciale bereiding is geen ­enkele hummus hier te vettig.

Deli Fresh Delicatessen, Ten Katemarkt



Zoals mama hem maakte

Liefhebbers van hummus uit de Syrische keuken zijn bij het volgende adresje op hun plek. Bij Mama's keuken krijg je hummus op een flatbread met verse munt, ­citroen en falafel of hummus in een kommetje. Zoals mama hem vroeger maakte, zou je kunnen zeggen. Veel soorten hummus staan er niet op de kaart, maar soms moet je een winnend recept niet willen veranderen.

Mama's keuken, Van Woustraat 184A



Hummus met harissa

Voor een interessante hummusvariant kun je bij deze kraam op de Albert Cuypmarkt terecht voor hummus met mango. De smaak van kikkererwten gaat goed ­samen met de lichte smaak van zoete mango. Andere keuzes zijn traditionele hummus en hummus met olijf en zongedroogde tomaat. En wie van pittig houdt, kiest voor hummus met harissa, Tunesische chilipasta, erop. Te koop in een bakje of op licht gegrild Turks brood met zongedroogde tomaat en groene en zwarte olijven erbij. Het enthousiasme van de verkopende heren spat ervan af en twijfelaars kunnen altijd eerst proeven.

Twins Olives, Albert Cuypmarkt