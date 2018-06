5 Seconds of Summer komt opnieuw naar Nederland

5 Seconds of Summer geeft op 5 november een concert in Afas Live in Amsterdam, zo heeft organisator Mojo bekendgemaakt. Het optreden maakt onderdeel uit van de Meet You There Tour van. De kaartverkoop begint vrijdag 15 juni.



5 Seconds of Summer zorgt geregeld voor lichte hysterie: een aantal tours geleden werd de Oosterdokskade nog overspoeld met fans in fleecedekentjes.



