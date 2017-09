5 redenen om naar fotofestival Unseen te gaan

3. Zo kom je nog eens in een galerie

Drempelvrees om een galerie binnen te stappen? Laat die angst varen: zaterdagavond zijn op meer dan twintig locaties in de stad de deuren geopend. Pak de fiets en doorkruis de stad van Sexyland in Noord tot de Flatland Gallery op de Lijnbaansgracht, of van De School in Nieuw-West tot het Park Hotel op de Stadshouderskade om bijzondere exposities te zien. Geen zin om ver te fietsen? De meeste locaties vind je binnen de grachtengordel. Sommige locaties zijn ook overdag geopend of zijn buiten, zoals het drijvende 2Boats bij de Westerdokskade.

Zaterdag 23 september, 20.00-22.00 uur, gratis



4. Neem mee naar huis op papier

Urenlang door de mooiste plaatjes bladeren kan op de fotoboekenmarkt. Een stuk makkelijker mee naar huis te nemen ook (en betaalbaarder) dan een foto voor aan de muur. Zestig grote en kleinere uitgevers hebben hun mooiste boeken uitgestald en er worden nieuwe boeken gelanceerd. Check van te voren ook even of je favoriete fotograaf komt signeren. Dat maakt een aanschaf nog net wat leuker.

Westergasterrein, Klönneplein 1, dagelijks



5. Word onderdeel van een fotoexpositie

Modeontwerpster Zoe Karssens en modefotograaf Paul Bellaart werken ter plekke samen aan de expo Analogue (back) in fashion. Op Unseen worden jonge beeldmakers losgelaten met een analoge camera om mensen vast te leggen. De beelden worden direct ontwikkeld en geprint zodat een alsmaar groeiende expositie ontstaat. Bedenk van te voren dus even goed wat je aantrekt.



Unseen Amsterdam, 22 t/m 24 september, Westergasterrein