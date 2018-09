5 filmtips voor het Parool Film Fest

Cold War

De in 1957 in Warschau geboren, maar vanaf zijn veertiende in ­Engeland opgegroeide Pawel Pawlikowski maakte vijf jaar geleden met Ida zijn eerste Poolse film. In het aangrijpende zwartwitdrama ontdekt een jonge non in de jaren zestig in Polen haar Joodse afkomst. De geschiedenis, maar nu de Koude Oorlog, speelt ook een beslissende rol in het leven van twee geliefden in het eveneens in zwartwit gefilmde Cold War. ­Geschiedenis is een pitbull die nooit loslaat.

Getipt door: Jos van der Burg



