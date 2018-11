5 cafés om Amsterdams bier te drinken

In de jaren tachtig maakten de Nederlandse brouwers allemaal een laf soort fabrieksbier, schrijven Edo Dijksterhuis en Jan Willem Kaldenbach in hun nieuwe boek Wish You Were Beer - breweries, bars and beer shops in Amsterdam.



Maar Nederland heeft een inhaalslag gemaakt en kent inmiddels een hogere brouwerijdichtheid dan Groot-Brittannië of zelfs bierland België.



Amsterdam telt zestien brouwers met een eigen installatie en ruim twee dozijn ­zogenoemde huurbrouwers, die hun recepten uitvoeren bij derden. De schrijvers tippen vijf kroegen - in willekeurige volgorde - waar je veel soorten Amsterdams bier kunt proeven.



1. Arendsnest

Een tempel voor het Nederlandse bier. Drijvende kracht is Peter van der Arend, een van de eerste gecertificeerde 'bierologen' in ons land. De bar is uitgerust met een recordaantal van 52 kranen die alleen bier van eigen bodem tappen. Dit is dé plek om te proeven, studeren en ontdekken.

Herengracht 90