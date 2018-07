300 drones van Studio Drift vliegen boven het IJ

Het vliegende kunstwerk ging in première in Miami in 2017 en is nu voor het eerst in Nederland te zien.



Beste zicht

De drones vliegen - als de weersomstandigheden het toelaten - drie avonden boven het IJ, vanaf zonsondergang (21.30 uur). Volgens de organisatie heb je het beste zicht in de buurt van Pllek (NDSM-werf in Noord) of de Haparandadam in de Houthavens.



Lees ook: Regel nummer 1 voor Studio Drift: onmogelijk bestaat niet