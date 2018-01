272x uit eten of tikkie cultureel: zo start je 2018 top

Pak er een expo bij

Je kansen om van 2017 een topjaar te maken zijn voorbij, maar je kansen om je culturele niveau op te krikken zeker niet, al moet je wel snel zijn. Dit is de laatste week dat je de expositie over Johan Maelwael in het Rijksmuseum kan bezoeken, evenals de overzichtstentoonstelling over Matthijs Maris.

In het Van Gogh Museum is de tentoonstelling Nederlanders in Parijs 1789-1914 nog een weekje te bewonderen.

Ben je meer van het controversielere werk? Ook Tinkebell & Barbara Broekman luiden de laatste week van hun expositie in.