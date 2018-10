23e editie Amsterdam Dance Event van start met yoga

Wat verdient een dj?

Het gemiddelde weeksalaris van een internationale top-dj is 571.000 euro. Dat blijkt uit het jaarlijkse dance-onderzoek van 538 Nieuws in samenwerking met ING.



De top tien van best betaalde internationale dj's verdient samen ruim 200 miljoen euro per jaar.



Het geld is een van de redenen waarom een op de vijf danceliefhebbers droomt van een carrière als bekende dj. Andere redenen die daarvoor genoemd worden zijn houden van muziek, overal op de wereld komen en eigen muziek kunnen maken en uitbrengen, blijkt uit het onderzoek.



Het economisch bureau van ING bekeek de inkomsten van de top vijf: Calvin Harris, The Chainsmokers, Tiësto, Steve Aoki en Marshmello. Zij verdienen het meeste aan optredens en de rest halen ze uit rechten en opnames. Ze verdienen relatief makkelijk hun geld omdat de productiekosten voor dance laag zijn en dance mateloos populair blijft.



Al zes jaar bestaat de top tien van populairste dj's voor de helft of meer uit Nederlanders. De provincie Noord-Brabant levert met onder anderen Tiësto, Hardwell, R3Hab en Fedde le Grand de meeste succesvolle Nederlandse dj's.



De populariteit van de Nederlandse dj's zorgt er mede voor dat de verwachte exportwaarde van dance in 2020 rond de 150 miljoen euro uitkomt.