1917. Romanovs en Revolutie was kassucces van De Hermitage

Het Amsterdam Museum heeft dit jaar in totaal 475.000 bezoekers getrokken, verdeeld over verschillende locaties. Dat is minder dan vorig jaar, toen het totaal uitkwam op 495.000 bezoekers.



Populair dit jaar waren de tentoonstelling over het bekende ontwerpduo Puck en Hans en de tentoonstelling '100 jaar Schiphol', net als de expo met Het Rembrandthuis over Ferdinand Bol en Govert Flinck.



De primaire locatie van het museum aan de Kalverstraat trok 202.000 bezoekers (tegenover 200.000 in 2016). Amsterdam Museum toont verder werken uit de collectie in Museum Willet-Holthuysen en het Cromhouthuis - deze locaties ontvingen juist enkele duizenden bezoekers meer dit jaar.



Minder bezoekers waren er voor de tentoontstelling 'Hollanders van de Gouden Eeuw' van het Amsterdam Museum die sinds november 2014 in de Hermitage staat: 175.000 bezoekers, tegenover een recordaantal van 204.000 in 2016.



Volgend jaar presenteert het Amsterdam Museum een tentoonstelling over 50 jaar Paradiso en een programma rond vrouwen in de Nederlandse geschiedenis.