167 euro om Blackpink in Amsterdam te zien. Wie?

Blackpink? Ook doorgewinterde pop­liefhebbers halen de schouders op, maar in de wereld van de K-pop - de verzamelnaam voor pop uit Zuid-Korea - is de groep een grote.



Op Spotify werd hun nummer Kiss and Make Up meer dan 155 miljoen keer gestreamd. Op YouTube haalde As If It's Your Last zelfs meer dan 400 miljoen views.



(Tekst loopt door onder video)