16 Ontbijtplekjes voor een heerlijk decadente start

HOTELS



The Dylan

De grootste sterren ter wereld slapen er. Dus waarom niet checken of je ze ziet tijdens het ontbijt? In The Dylan is er een luxe buffet met fruit en 'cold cuts', en kun je een ei-gerecht bestellen.

Dagelijks vanaf 07.00 uur voor €28,-

Keizersgracht 384



Krasnapolsky

In de fameuze wintertuin van het Krasnapolsly staat dagelijks een ontbijtbuffet klaar. Zin in iets warms? Een kok maakt achter zijn 'omelet station' precies wat jij wil. Er is ook een smoothie bar.

Dagelijks vanaf 06:00 uur voor €29,50

Dam 9



Hotel V

In tegenstelling tot veel hotels heeft gezellig Hotel V geen buffet, maar kies je á la carte je eigen gerecht. Dit is onder andere om verspilling (bij een buffet wordt veel weggegooid) tegen te gaan.

Dagelijks, vanaf 07.00 uur, á la carte

Nes 49