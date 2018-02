150.000 bezoekers naar dubbelexpo Bol en Flinck

De tentoonstelling, die half oktober openging, was verdeeld over twee locaties in Amsterdam, het Rembrandthuis en het Amsterdam Museum. Met een omvangrijke collectie bijbelse voorstellingen, schuttersstukken en portretten haalden de twee musea Bol en Flinck uit de schaduw van hun leermeester.



Het was de eerste keer dat er zo'n groot overzicht te zien was van de twee schilders, die na hun opleiding bij Rembrandt opklommen tot grote faam, maar uiteindelijk toch minder bekend werden dan hun leermeester.



Onbekende werken

Tijdens de tentoonstelling waren er verschillende verrassingen. Zo doken uit een particuliere collectie twee tot nog toe onbekende schilderijen van Govert Flinck op. De portretten werden toegevoegd aan de lopende tentoonstelling.



Ook werd ontdekt dat een portret van Rembrandts vrouw Saskia van Uylenburgh in het Fries Museum niet van Rembrandt was, maar van Flinck. Volgens de woordvoerster is het heel goed mogelijk dat deze ontdekkingen het bezoekersaantal hebben opgestuwd.



Volgend jaar is uitgeroepen tot Rembrandtjaar. De meesterschilder is dan 350 jaar dood. Onder de noemer Rembrandt en de Gouden Eeuw worden door het hele land speciale activiteiten en tentoonstellingen georganiseerd.



