13 adembenemende (en zonnige) dakterrassen

11. Floor 17 (West)

Boven op het dak van het Ramada Apollo, vlak naast de Ring, is het uitzicht vanaf het terras op 85 meter hoogte wijds en groen. Aan de voeten van de toren ligt het Rembrandtpark. Je kunt er van 's morgens tot 's avonds een hapje eten en wat drinken. Daarnaast worden er regelmatig evenementen georganiseerd, zoals filmavonden of - in de winter - een curlingbaan.

Staalmeesterslaan 410



12. Bureau Amsterdam, (Nieuw-West)

Dit dakterras staat boven op start-ups in een kantoorpand in Slotervaart. Het is onder handen genomen door twee groene innovatiebedrijven en dat is te zien. Het is er enorm groen, met planten, groentetuin en klimop langs de wanden. De gerechten zijn veelal vegetarisch, met kruiden en groenten uit het 'dakpark'. Parkeren is de eerste twee uur gratis, daarna €2 per uur. Let op: in het weekend dicht.

Johan Huizingalaan 763



13. Jackie (Zuidoost)

Na een klim van vier verdiepingen, via een smalle ijzeren trap in een grijs kantoorgebouw in Zuidoost, kom je binnen bij Jackie. Midden tussen de kantoortorens sta je opeens in een tuin op het dak. Er staan houten picknicktafels naast een centrale bar, ­alles omgeven door planten. Hier drink je een glas ­limoncello of een rabarbercocktail met wodka.