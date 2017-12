11x hier scoor je last-minute je kerstcadeautjes

5. Milieuvriendelijke en halal make-up

Bij Inglot heb je keuze te over. Het makeupmerk komt een paar keer per jaar met een nieuwe collectie maar haalt - in tegenstelling tot veel andere merken - de oudere nooit uit het assortiment. Paradepaardje is het Freedom System, een palet waar je alle make-up met magneten in kunt klikken. Filiaalmanager Paris Hoogerwerf (25): "Als je lippenstift op is, neem je het palet mee naar de winkel en koop je alleen de vulling. Beter voor het milieu, want zo gooi je nooit een verpakking weg."

Tip: De O2M-nagellak (€14) laat water en zuurstof door en zou daardoor minder slecht voor je nagels zijn, en nog halal ook. "Doordat de nagellak water doorlaat, zijn volgens hen ook de nagels na het rituele wassen gereinigd."

Kalverstraat 64