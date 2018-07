11 Latin restaurants voor de loeihete zomerhitte

Mr. Haz Tacobar

Op het menu staan taco's met vlees, vis of een vegetarische topping (vanaf €6), maar ook nacho's, guacemole en ceviche. Cocktailtje erbij en je waant je in zonniger oorden. Kijk niet vreemd op als je hier overdag mensen achter hun laptop ziet zitten werken. Dat is juist de bedoeling van eigenaresse Carina van der Boom, die er speciaal laptopkabels voor heeft laten aanleggen.

Egelantiersstraat 24



Flora

Dit Mexicaans-Koreaanse tentje is een samenwerking tussen café Struik en pop-uprestaurant Best Coast Taqueria. Het wisselende menu maakt dat je elke week naar het fijne glazen huisje in het Bilderdijkpark kunt terugkomen voor iets nieuws. Een constante is de ­geroosterde bloemkooltaco (€11,50), die op Mexicaanse wijze met de hand wordt gemaakt. En dat Koreaans? Een taco is best te combineren met een portie kimchi sweet potato fries (€6).

Bilderdijkpark 1a



Salsa Shop

Dit op het Amerikaanse Chipotle gebaseerde concept telt al vier vestigingen in Amsterdam. Je kiest een burrito, taco's of salade en laat die vullen naar wens. Hiske Versprille schreef over de Salsa Shop op CS in een Proefwerk: 'Alledrie de vleessoorten zijn smakelijk en ook de salsa's (gerookte peper/ananas; salsa verde; pittige habañero) zijn vers en prima.' Waarschuwing van Versprille: 'De serveerster spuit de hele boel zonder te vragen onder de zure room en kaas - voorkom dat, want het is zonde van de goede vulling.'

Vier vestigingen: Stationsplein 43L, Ferdiand Bolstraat 1, Amstelstraat 32, Kinkerstraat 154