11-jarig jubileum is idioot, behalve voor Level Eleven

Ze vieren hun elfjarig jubileum, wat een bespottelijk aantal is natuurlijk, behalve als je Level Eleven heet. Maar dan moeten ze niet vorig jaar stiekem ook hun tienjarig jubileum hebben gevierd en ergens volgend jaar die van 12,5.



Niet vergeten te checken zo.



Level Eleven richt zich op vier pijlers, lees ik in de uitnodiging. Verbluffend 360 graden uitzicht. Hartverwarmende Hospitality. Ongekende mogelijkheden. Smaakmakend Culinair.



Ik krijg nu al tranen in mijn ogen van geluk.



De gin-tonicbar is een 'gin-compass'. Je roept lemon of sweet of herbal en daarna grapefruit of pepper of lavender en even later krijg je een gin-tonic die daarnaar smaakt.



Zo gaat het ook bij het buffet. Je kiest zoet, zuur, zout of bitter en een kale meneer die er verstand van heeft, stelt een bakje samen, vlees of vis.