11 bruiloften in Paradiso, da's een geoliede machine

Paradiso is vandaag een lopende band - van huwelijken. Het is Valentijnsdag en ook bestaat Paradiso vijftig jaar en daarom mogen elf paartjes trouwen in de grote zaal, nog officieel ook.



Het schema is strak.



Ik ben uitgenodigd voor het ja-woord van Miriam van 't Veer en Pieter Hoogland. De ceremonie is van 17.15 tot 17.35 uur en de receptie vervolgens tussen 17.35 tot 18.35 uur in de kleine zaal. Dan is het hoog tijd voor de volgende gelukkigen.



We worden opgevangen in een witte partytent (16.45-17.00 uur) en voetje voor voetje gaan we een zij-ingang binnen en via de garderobe naar de grote zaal. Daar deelt presentatrice Jessica Mendels lolly's uit, in de vorm van een hartje. "Zoethoudertjes."



Tot nu toe een geoliede machine, zeg ik.