10x een concert op een dakterras in Noord

De zomerse concertreeks wordt voor het zevende jaar achtereen georganiseerd door muzikant Felix Hildenbrand. Zijn doel: mensen verrassen met muziek die niet mainstream is.



Hildenbrand: 'Er zijn ontzettend veel steengoede muzikanten die je te weinig op de podia ziet omdat hun muziek niet mainstream genoeg is. Aan de andere kant zijn er legio muziekliefhebbers die graag verrast willen worden. Eén en één is twee.'



100 mensen

Op het dak komt straks dan ook van alles voorbij: van contrabassolist Adam Ben Ezra, tot een jazztrio en mezzosopraan Nora Fischer.



De capaciteit van het dak van Hoogtij is beperkt: er kunnen per keer 100 mensen komen. Dat maakt de concerten niet alleen hoog, maar ook intiem.



On the Roof, €18

vanaf 1 juni t/m 7 september op 10 vrijdagen, 20.30 uur

Hoogtij, Johan van Hasseltweg 39