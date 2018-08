1001 vrouwen in Amsterdam Museum

Eerder maakte Kloek het tot beste geschiedenisboek aller tijden uitgeroepen '1001 vrouwen in de Nederlandse geschiedenis' (2013).

Hieruit selecteerde Kloek samen met het Amsterdam Museum ruim 125 vrouwen: bekende vrouwen als Majoor Bosshardt, Koningin Juliana of Mies Bouwman.



Maar ook onbekende vrouwen zoals de Surinaamse Misi Francina de Neef, die zich als weldoenster inzette voor armen en naamgeefster is van de Mis de Neef-dracht en Bet van Beeren, die in 1927 een café op de Zeedijk opende waar homoseksuele mannen en vrouwen zichzelf mochten zijn.



In de tentoonstelling zijn naast portretfoto's van de vrouwen ruim 300 objecten te zien: spullen als een bril, kledingstuk of schaatsen waarmee het verhaal van de betreffende vrouw wordt verteld. Tot slot kunnen bezoekers ook zelf namen van vrouwen toevoegen aan '1001 vrouwen'.



De tentoonstelling is tot en met 10 maart 2019 in het Amsterdam Museum te zien.