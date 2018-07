10 x doen dit weekend

Fladderen met vlinders

Natuurvereniging KNVV organiseert dit weekend in Geuzenveld een cursus over dagvlinders die in Amsterdam rondfladderen. Op vrijdagavond geeft vlinderexpert Trees Kaizer een presentatie en het hele weekend kun je vlinders spotten tijdens een excursie in het Siegerpark. Wie weet ontdek je wel een nieuwe soort!

Huis van de Wijk (Pluspunt), Albardakade 5-7



Kunst en hummus

Creatieve broekplaats QRU presenteert vrijdag tot en met zondag kunstfestival Art in Oost. Dat gaat verder dan wijfelend langs ingewikkelde buurtkunst wandelen.

Schuif bijvoorbeeld aan voor een hummusdiner en kijk naar Heat In My Head, een film van Karem Natour (zie foto). Op zaterdag zijn er dansvoorstellingen.

Op zondag kun je leuke snuisterijen zoeken op de maandelijkse rommelmarkt. Op de achtergrond klinkt daar live-muziek.

Het hele weekend

QRU