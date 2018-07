10 X doen dit weekend: feesten in je tutu en het WK

Jaarlijks theaterspektakel Over het IJ Festival presenteert tien dagen lang theater op spannende locaties in Amsterdam-Noord. We lichten drie shows uit:



Breken

Waarom gêneren wij ons voor onze emoties? Hoe dichtbij mag een ander komen? Wat gebeurt er als diegene te dichtbij komt? Zomaar enkele vragen waar Degasten antwoord op willen geven in de voorstelling Breken. Het stuk speelt zich af in een zwembad, zowel boven als onder water. Er is hulp van experts op het gebied van ongemak: pubers en jongeren met een verstandelijke beperking.

Vrijdag 13 juli t/m maandag 23 juli, €14

Zwembad De Werf Cordaan



Alsof je thuis bent

Vier Turkse en vier Nederlandse acteurs gaan een verkennende, interculturele dialoog aan met hun nationale identiteit. Wat betekent het om Turks of Nederlands te zijn en waar hoor je thuis?

Vrijdag 13 juli t/m maandag 23 juli, €14

Buikslotermeer 15-17



Assholism

Het is niet met 100% zekerheid te zeggen dat je na deze voorstelling nog normaal een woonkamer binnen kunt stappen. Gingerella en haar vriendinnen MissBlack en Miss L.H. Kitten toveren hun woonkamer om tot een theater vol bizarre pruiken, blote tieten, gegil en 'assholism'.

Vrijdag 13 juli t/m 23 juli, €14

NDSM-werf