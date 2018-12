10 x de leukste kerstmarkten in Amsterdam

Bij de Molen

Ook bij houtzaagmolen de Otter is het feest. Tijdens de kerstmarkt kun je een stoomcursus molenaarschap volgen en is er een levende kerststal. Ook is er livemuziek en een kerstmarkt met lokale ondernemers als Vleesch noch Visch, Stadshout en Café Binnenvisser.

Zaterdag 15 december (11:00 - 19:00 uur)

Gillis van Ledenberchstraat 76



Ruige kerstmarkt

Laten we wel wezen: de locatie alleen al is om door een ringetje te halen. Ruigoord is terug met de jaarlijkse kerstmarkt. Met lekker eten (van o.a. Hete Bliksem, Tante Tofu en Dos Chicas), workshops, en activiteiten als aardappel slaan, oorbellen maken en tarotkaarten leggen. En nu je er toch bent: ga lekker schatzoeken op de markt. Wie weet kom je nog een bijzonder cadeau tegen.

Zaterdag 15 december (12:00 - 18:00 uur)

Zondag 16 december (12:00 - 18:00 uur)

Ruigoord



Sissy-Boy kerstmarkt

Er zijn twee dingen sowieso zeker in het leven: je hebt een Sissy-Boy markt in de zomer (Vondelpark) én winter. Deze editie vindt plaats in het Sissy-kantoor in Noord. Met veel kerstballen, kerstoutfits, livemuziek en warme choco met slagroom. Oftewel: probeer maar eens met lege handen thuis te komen.

Zaterdag 15 december (10:00 - 17:00 uur)

Aambeeldstraat 34



Kesmarkt

Na het succes van vorig jaar kon een nieuwe Kesmarkt natuurlijk niet uitblijven. Ook dit jaar organiseert Kesbeke directeur Oos het Kesfeest, een gezellige kerstmarkt in Bos & Lommer. De opbrengst gaat naar een nog nader te bepalen goed doel in de wijk.

Zaterdag 15 december (10:00 - 22:00 uur)

Kesbeke