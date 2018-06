10 kledingwinkels die niet leunen op sweatshops

Kinderkleding

"Bij modeketens als Zara en Primark koop je lekker goedkoop kinderkleding, maar de kleermakers in Azië zien hun eigen kinderen nooit omdat ze twaalf uur per dag in een fabriek werken. De kleding bij Big en Belg is wél duurzaam geproduceerd en kan tegen een stoot. Maar ook voor kinderen zijn er vintage kledingwinkels, zoals Recyclekid in Noord of Old West in Oud-West, waar je kleine Adidasjes koopt voor een tientje. En als je kind eruit is gegroeid, breng je ze gewoon weer terug."