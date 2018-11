'Ze hebben één ding gemeen: ze zijn dol op applaus'

Wat Aan tafel met…

Waar Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade

Wie Kluun, Eric van Eerdenburg, Rocco Veenboer, Christophe Vekeman, DJ Dimitri, Bart Skils, Sophie Hilbrand

Wanneer woensdag 28 november, 19.00 tot 23.00 uur



Drank en spijs ****

Sfeer ***

Hans houdt toevallig erg van babbelen en warm eten

Na het voorgerecht gaat het over 1988. Waar was Van Eerdenburg tijdens de zomer van de liefde? Nou, hij had het maar druk. Overdag werkte hij bij platenlabel Boudisque, 's nachts was hij in de RoXY.



"Ik sliep in twee shifts."



Het wordt al snel nostalgisch.



Van Eerdenburg: "Je zat tijdens een rave wel eens in een graansilo en dacht: ja, als hier brand uitbreekt, is iedereen dood. Dat was ook wel spannend."



Zeker vergeleken met deze tijd: "Het is nu heel juridisch."



Kluun: "Je wilt ook dat iedereen overleeft."



Ik vind het een goed gesprek.



Er volgen een fragment van Woodstock, het hoofdgerecht en een fragment van Better Call Saul. Dat zijn drie hoogtepunten in één zin.



Vraag uit de zaal: "Wie wil je nog graag een keer op Lowlands?"



Van Eerdenburg: "We hebben ­eigenlijk iedereen wel gehad."



Zaal, ook niet gek: "Ja, dahag!"



Dan is het tijd voor het toetje, en de deejay draait The passenger van Iggy Pop.



Ouwe rockers rule.



