'Wij redden kazen' is het zinnetje dat vooral blijft hangen

Eten weggooien is zonde, in Afrika waren ze er blij mee, zo heette dat vroeger. Tegenwoordig zijn we ook hier blij met afval, alleen heet dat nu waste, dat smaakt toch net even anders.



Ik ben bij de lunch Verspilling is verrukkelijk. Het is elf uur 's ochtends, ik hoop dat ze gewoon koffie hebben. Dat vacuüm gaat verhipte lang mee.



Maar bij Instock hebben ze gewoon een espressoapparaat en water uit de kraan vind ik prima.



Naast me aan de bar staat Carla Dik-Faber, Kamerlid voor de ChristenUnie. Verspilling gaat haar na aan het hart. "Ik heb een initiatiefnota geschreven en daar staat een mooi zinnetje over in het regeerakkoord."



Daar ben ik dan meteen benieuwd naar.



"Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar het gaat over het terugdringen van verspilling in retail en horeca."