'We lanceren een sok en daar nemen we de tijd voor'

Het duurt van 19.00 tot 22.00 uur. Dat is drie uur voor een sok. Ik ben stipt op tijd, iets te vroeg zelfs. Dat is dat verslaggevershart van me.



Het wordt geen groot event, waarschuwt de afdeling pr me vooraf nog, maar daar trap ik niet in. Vanavond lanceren we een sok en daar nemen we de tijd voor.



De giftshop staat vol ijsbakken met drank en er zijn kaasjes en zoutjes. Ik zie een wand met sokken aan een hangertje.



Iemand: "Wat vind je?"



De ander: "Echt gaaf, écht gaaf."



Laat ik dan ook maar eens goed kijken, naar die sokken.



De basis is donker, zwart, blauw ook, en er zitten figuurtjes op. Ook weer geen heel spannende figuur­tjes, denk ik nog, maar dan krijg ik mijn epifanie.



Eye! Het zijn Eyes!



Eerst maar eens een glas wijn, dat lijkt me voor iedereen het beste.



"Vindt u het mooi?" vraagt Norbert Quettier. Hij is van het sokkenlabel.



Een Eye, of zie ik dat verkeerd?